Titelverteidiger Paris bangt vor Bayern-Spiel um Vitinha

Titelverteidiger Paris Saint-Germain bangt vor dem Halbfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League gegen Bayern München um den Einsatz von Spielgestalter Vitinha. „Wir werden die Situation ruhig und besonnen angehen und abwarten, wie die verletzten Spieler ihr Comeback schaffen. Aber ich weiß es nicht“, sagte Trainer Luis Enrique mit Blick auf einen Einsatz des portugiesischen Fußball-Nationalspielers am kommenden Dienstag.

Vitinha plagt eine Fersenentzündung. Er fehlt dem französischen Meister daher im Spiel gegen den FC Nantes am Mittwoch. „Wir müssen Vitinhas leichte Verletzung behandeln“, sagte Enrique bei PSGTV. Der 26-jährige Vitinha ist einer der Schlüsselspieler bei Paris. Das Rückspiel in München findet am 6. Mai statt.

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(SID) / Bild: Imago