Titelverteidiger Roglic kann bei Vuelta antreten

Der bei der Tour de France nach einem Sturz mit Verletzungen ausgestiegene Primoz Roglic nimmt an der Vuelta a Espana teil. Sein Team Jumbo nominierte den in den vergangenen drei Jahren in Spanien triumphierenden Slowenen am Montag in das Aufgebot der am Freitag in den Niederlanden beginnenden Rundfahrt. Mit Gregor Mühlberger (Movistar) steht auch die Teilnahme eines ersten Österreichers fest.

Neben dem auch schon bei der Tour gefahrenen Niederösterreicher ist nur noch Hermann Pernsteiner vorgesehen. Sein Bahrain-Team hat das Aufgebot aber noch nicht fixiert.

(APA)

Artikelbild: Imago