Das Schweizer Tennis-Team kann seinen Titel beim Billie Jean King Cup nicht verteidigen.

Nach der Niederlage im ersten Einzel der Partie gegen die USA am Donnerstag steht fest, dass die Schweizerinnen in der Vorrunde ausscheiden. Celine Naef unterlag Danielle Collins 6:7(4),1:6. Italien steht hingegen nach einem Sieg gegen Deutschland als erster Semifinalist des Turniers in Sevilla fest.

(APA/sda/Reuters)

