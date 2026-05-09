Titelverteidiger Straka auf zweiter Charlotte-Runde zurückgefallen

Titelverteidiger Sepp Straka ist beim PGA-Signature-Turnier in Charlotte auf der zweiten Runde zurückgefallen. Der nach dem Auftakt auf Rang drei gelegene Golfprofi kam am Freitag nach einer 66 zum Auftakt bloß auf eine 73er-Runde. Damit fiel der Österreicher mit drei unter Par auf den 17. Rang zurück, auf die Top Ten fehlen ihm zwei Schläge.

Nach fünf Birdies am Vortag gelangen dem 33-Jährigen diesmal deren vier, ihm unterliefen aber auch drei Bogeys und ein Doppel-Bogey. Damit blieb er eins über Par. Straka hatte das Turnier im Vorjahr gewonnen – jedoch in Philadelphia, da in Charlotte eine Woche danach das PGA Championship ausgetragen wurde.

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