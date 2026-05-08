Golf-Profi Sepp Straka ist stark ins PGA-Signature-Turnier in Charlotte gestartet.

Der 33-jährige Wiener stand nach 17 Löchern bei 62 Schlägen (5 unter Par), ehe ein Gewitter den Spieltag beendete. Straka, der bei dem Event Titelverteidiger ist, liegt damit auf dem geteilten dritten Rang. Er muss am Freitag zunächst die erste Runde beenden (16.30 Uhr), ehe er knapp eine Stunde danach Runde zwei beginnt. Leader ist nach einer kompletten Runde Matt McCarty (USA) mit einer 63.

(APA) / Bild: Imago