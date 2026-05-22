Titelverteidiger Stuttgart fordert Bayern im Pokalfinale

Die Finalrollen im Berliner Olympiastadion sind klar verteilt. Liga-Dominator Bayern München ist im Endspiel des DFB-Pokals am Samstag (ab 18.45/live auf Sky Sport News) gegen den VfB Stuttgart klar favorisiert, hat aber auch den größeren Druck. Der Meistertitel alleine wäre für die im Champions-League-Halbfinale an Paris Saint-Germain gescheiterten Bayern nach einer Saison der Rekorde zu wenig.

Das weiß auch Bayern-Trainer Vincent Kompany, der ein Saison-Fazit vertagte: „Ich warte noch. Wir haben noch dieses ganz wichtige Pokalfinale, das für uns noch eine ganz große Rolle spielt“, sagte Kompany, der wohl auch auf Österreichs Fußballer des Jahres setzen wird. Konrad Laimer jagt seinen bereits dritten Cupsieg in Deutschland. In Jahren der Bayern-Dürre hat Laimer mit Leipzig 2022 und 2023 die Trophäe abgestaubt. Mit Salzburg hat der Dauerläufer ebenfalls bereits dreimal den Cup gewonnen. Fehlen wird indes Manuel Neuer wegen Wadenproblemen. Jonas Urbig wird anstelle des Routiniers das Bayern-Tor hüten.

Letzter Bayern-Cupsieg zu Corona-Zeiten

Sechs Jahre ist es her, seit die Bayern zuletzt im Endspiel standen und – noch zu Corona-Zeiten – unter Hansi Flick im Triple-Jahr 2020 zum 20. Mal den DFB-Pokal gewannen. Stuttgarts bisher letztes Endspiel liegt gerade einmal zwölf Monate zurück. Mit 4:2 gegen den damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld fuhr Stuttgart einen ungefährdeten Favoritensieg ein. Die Bayern waren im ersten Kompany-Jahr im Achtelfinale an Bayer Leverkusen gescheitert.

Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß, der mit den Schwaben – wie Kompany auf der Gegenseite – für unterhaltsame Fußballkunst steht, ist also bereits Pokalsieger. Im direkten Match-Vergleich der Trainer steht es allerdings 5:0 für Münchens Meistercoach Kompany. Und doch haben die beiden in der Lesart der breiten Öffentlichkeit einiges gemeinsam: Beide prägen und formen ihre Mannschaften auf und neben dem Platz. Sie lassen ihre Spieler glänzen – und bei Erfolgen auch ausgelassen feiern. Sie coachen aktiv und sportlich lässig mit Baseballkapperl am Spielfeldrand.

Erfolgreiche Zeiten hier wie dort

Außerdem äußern sie gegenseitige Wertschätzung. „Es ist ganz interessant, was er gemacht und geleistet hat mit Stuttgart in den letzten Jahren. Die Vision von seinem Fußball stimmt überein mit den Jungs, die er im Kader zur Verfügung hat“, sagte Kompany über den vier Jahre älteren Hoeneß (44). Zur Erinnerung: Als Hoeneß, der Neffe von Bayern-Grande Uli Hoeneß, im April 2023 beim VfB loslegte, standen die Schwaben auf dem letzten Platz. Er verhinderte über die Relegation den Bundesliga-Abstieg und startete dann durch: Vizemeister 2024, Pokalsieger 2025, Champions-League-Qualifikation 2026.

Und die Bayern? Die erzielten sagenhafte 122 Tore in 34 Ligaspielen, also 3,6 Tore im Schnitt. Außerdem sorgten sie mit dem 5:4 gegen PSG in der Königsklasse für ein Halbfinal-Hinspiel, das als epische Fußball-Nacht in Erinnerung bleiben wird. „Dass Vinnie sehr viele Sachen sehr gut macht, seit er bei Bayern ist, das ist offensichtlich. Er macht einen überragenden Job“, sagte Hoeneß über Kompany. In Berlin kommt es zum vierten Aufeinandertreffen der Saison. Sie begann mit einem 2:1 für Bayern im Supercup. Es folgte ein 5:0 der Bayern in Stuttgart. Im bis dato letzten Kräftemessen am 19. April machten die Bayern mit einem 4:2-Heimsieg den 35. Meistertitel im eigenen Stadion perfekt.

(SID) / Artikelbild: Imago