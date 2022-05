Titelverteidiger Tampa Bay gleicht gegen Toronto aus

via

Tampa Bay Lightning ist in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen die Toronto Maple Leafs den Ausgleich gelungen. Der NHL-Titelverteidiger gewann am Sonntag das Heimspiel mit 7:3 und stellte in der Serie auf 2:2. Das Team aus Florida führte nach 16 Minuten bereits mit 5:0.

Den Gleichstand zum 2:2 schafften auch die Boston Bruins mit einem 5:2 gegen die Carolina Hurricanes, die St., Louis Blues mit einem 5:2 gegen Minnesota Wild und die Los Angeles Kings mit einem 4:0 gegen die Edmonton Oilers.

Ergebnisse & Video-Highlights von Sonntag

Eastern Conference:

Boston Bruins – Carolina Hurricanes 5:2 – Stand in der Serie 2:2

Tampa Bay Lightning – Toronto Maple Leafs 7:3 – Stand 2:2

Western Conference:

St. Louis Blues – Minnesota Wild 5:2 – Stand 2:2

Los Angeles Kings – Edmonton Oilers 4:0 – Stand 2:2

