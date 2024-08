Titelverteidiger über 5.000 m verzichtet auf Olympia-Teilnahme

Joshua Cheptegei aus Uganda gab am Dienstag bekannt, dass er bei den Spielen in Paris nicht über die 5.000 m an den Start gehen wird.

„Nach Gesprächen mit meinem Team haben wir beschlossen, das Rennen auszulassen“, schrieb der Titelverteidiger und Weltrekordhalter in seinen sozialen Netzwerken. Als Grund nannte Cheptegei die fehlende Erholungszeit nach seinem Sieg im 10.000-m-Rennen vom Samstag. Die Vorläufe stehen am Mittwoch im Programm, das Finale findet am Samstag statt.

(APA) / Bild: Imago