via Sky Sport Austria

Das Coronavirus hat auch die U20-Eishockey-Weltmeisterschaft im kanadischen Alberta voll getroffen.

Titelverteidiger USA musste am Dienstag nach positiven Coronatests bei zwei seiner Spielern in eine Team-Quarantäne und konnte zur Partie gegen die Schweiz (22.30 Uhr) in Red Deer nicht antreten. Gemäß den Regeln des internationalen Verbands (IIHF) wird das Spiel nun als 1:0-Sieg für die Schweiz gewertet.

(APA) / Bild: Imago