Titelverteidiger Wiesberger bei Italian Open vorerst 16.

Titelverteidiger Bernd Wiesberger ist am Donnerstag mit einer guten Runde in die Italian Open der Golf-Profis gestartet.

Der im Vorjahr in Rom erfolgreiche Burgenländer blieb bei seiner 67er-Runde auf dem Chervo GC am Gardasee fünf unter Par und reihte sich damit auf dem geteilten 16. Platz ein. Bei der mit einer Million Euro Preisgeld dotierten Veranstaltung setzte sich vorerst der Engländer Laurie Canter mit zwölf unter Par klar an die Spitze.

Matthias Schwab blieb indes unter seinen Möglichkeiten. Der Steirer schrieb am Ende seiner Runde nur eine 72 an, wobei er ein noch schlechteres Ergebnis mit drei Birdies auf den letzten neun Löchern noch vermeiden konnte.

