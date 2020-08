Titelverteidigerin fehlt bei US Open

Titelverteidigerin Bianca Andreescu lässt die US Open in New York aus. Das gab die Kanadierin am Donnerstag bekannt. Die 20-Jährige hat seit einer Knieverletzung im vergangenen Oktober kein Turnier bestritten. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie habe sie noch nicht zurück zu ihrer Hochform gefunden, so Andreescu.

Mit Ashleigh Barty, Elina Switolina und Kiki Bertens haben drei andere Top-Ten-Spielerinnen ihre Teilnahme am Grand-Slam-Turnier ab Ende August aufgrund der anhaltenden Corona-Krise in den USA abgesagt. Bei den Herren fehlt mit Rafael Nadal ebenfalls der Vorjahressieger.

(APA)

Bild: Getty