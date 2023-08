Titelverteidigerin Swiatek locker in Runde zwei

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek hat den ersten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung bei den US Open locker gemeistert. Die vierfache Grand-Slam-Siegerin aus Polen schlug in ihrem Erstrundenmatch in New York die Schwedin Rebecca Peterson in nur 59 Minuten mit 6:0, 6:1. Swiatek trifft in der zweiten Runde nun auf die Australierin Daria Saville.

Mit der Griechin Maria Sakkari ist bereits die erste Top-Ten-Spielerin ausgeschieden. Die Weltranglistenachte verlor gegen Rebeka Masarova aus Spanien mit 4:6, 4:6 und scheiterte damit zum dritten Mal in Folge in der ersten Runde eines Grand Slam.

Die erste Runde überstanden haben dagegen auch die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic und French-Open-Finalistin Carolina Muchowa aus Tschechien. Bencic gewann gegen die Russin Kamilla Rachimowa 6:2, 6:4 – Muchova schlug Storm Hunter aus Australien mit 6:4, 6:0.

