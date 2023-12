Tödliches Familiendrama: Ex-Radstar Rohan Dennis soll Ehefrau umgefahren haben

Tragödie im australischen Radsport: Die frühere Bahnrad-Weltmeisterin Melissa Dennis ist von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie der öffentlich-rechtliche australische Sender ABC berichtet, sei ihr Ehemann, der einstige Weltklasse-Profi Rohan Dennis, als mutmaßlicher Fahrer von der Polizei festgenommen worden.

Über die Hintergründe des Vorfalls, der sich am Samstagabend Ortszeit in Adelaide ereignet hat, wurde zunächst nichts bekannt. Wie ABC unter dem Verweis auf Polizei-Quellen berichtet, sei Rohan Dennis wegen des Vorwurfs des verursachten Todes durch gefährliches Fahren festgenommen worden. Er wurde in der Folge wieder auf freien Fuß gesetzt und soll im März vor Gericht erscheinen.

Melissa Dennis, die nur 32 Jahre alt wurde, hatte unter ihrem Mädchennamen Hoskins 2015 WM-Gold mit dem Bahnvierer geholt. Ihr Mann Rohan (33) gehörte bis zu seinem Rücktritt Anfang 2023 zu den besten Zeitfahrern der Welt, wurde im Kampf gegen die Uhr zweimal Straßenweltmeister, zudem gewann er zwei Etappen der Tour de France.

Das Paar war seit 2018 verheiratet, aus der Beziehung gingen zwei Kinder hervor.

(SID)

Artikelbild: Imago