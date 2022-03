Toney-Doppelpack: Später Sieg für Brentford gegen Burnley

Der FC Brentford hat einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf in der Premier League gefeiert. Gegen den direkten Konkurrenten FC Burnley gab es einen 2:0-Heimerfolg.

Besonders die Schlussphase des Spiels war durchaus turbulent. Ivan Toney brachte die Gastgeber in Minute 85 mit 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit foulte Collins Toney als letzter Mann (90. + 2): Torraub, Rote Karte und Elfmeter. Toney trat selbst an, und verwandelte in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:0-Endstand.

Bild: Imago