„Top 3 der Bundesliga“ – Eckpunkte des Konzepts der Liste Wrabetz veröffentlicht

Der SK Rapid Wien hat am Freitag in einer Presseaussendung Informationen des Wahlkomitees zur Präsidiumswahl am 26. November bekanntgegeben sowie eine auf fünf Seiten beschränkte Zusammenfassung des Konzepts von Alexander Wrabetz und dessen Team veröffentlicht:

Als Ziele wurden unter anderem „Top 3 der Bundesliga“, die regelmäßige Teilnahme an Europacup-Gruppenphasen, eine durchgängige Spielphilosophie mit einem offensiven Spielstil und eine Erhöhung des Sportbudgets auf 30 Millionen Euro – dies wäre beinahe eine Verdoppelung – genannt. Außerdem soll sich der Klub unter Wrabetz zu einem „Ausbildungsverein“ bekennen.

Die Presseaussendung im Wortlaut

Wie das Wahlkomitee des SK Rapid am 14. Oktober angekündigt hat, folgt hiermit am heutigen Freitag die Information über den Wahlvorschlag an die Ordentliche Hauptversammlung, die am 26. November 2022 ab 14:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Allianz Stadions abgehalten wird:



Nachdem es in den letzten Tagen bekanntlich zu einer Fusion der Listen von Stefan Singer und Alexander Wrabetz kam, freut sich das Wahlkomitee bekannt geben zu dürfen, dass diese nunmehr von Alexander Wrabetz als Präsidentschaftskandidat mit nachfolgendem Team zur Wahl zugelassen wird. Diesem Team gehören neben Wrabetz und der als Vizepräsidentin antretenden WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger in alphabetischer Reihenfolge an: Michael Hatz, Steffen Hofmann, Stefan Kjaer, Christian Podoschek, Stefan Singer, Michael Tojner und Nurten Yilmaz.

Erich Haider, der Vorsitzende des Wahlkomitees, sagt: „Vorab möchte ich mich bei allen Persönlichkeiten, die sich in den letzten Monaten zur Wahl bei uns beworben haben, herzlich für ihr Engagement und ihre Zeit bedanken. Nun freut es mich, dass sich die verbliebenen beiden Listen auf einen Zusammenschluss verständigten. Ich bin so wie meine Kollegen im Wahlkomitee überzeugt, dass dieses nun aus neun Persönlichkeiten, denen das Wohl und der Erfolg des Sportklub Rapid zweifellos ein echtes Herzensanliegen ist, bestehenden Kandidatenteam für die Präsidentschaft eine hervorragende Wahl sein wird. Bis zur Ordentlichen Hauptversammlung haben Alexander Wrabetz und sein Team nun ausreichend Zeit und Gelegenheit, den Vereinsmitgliedern und der Öffentlichkeit ihre Ideen, Ziele und das detaillierte Konzept für die kommenden Jahre vorzustellen.“



Das Wahlkomitee des SK Rapid besteht aus den Vertretern der ordentlichen Mitglieder, nämlich Jürgen Hampel, Christopher Neundlinger und Paul Österreicher, den Vertretern des Kuratoriums Gerald Neuber und Erich Haider (Vorsitzender) sowie des Vertreters des Präsidiums Nikolaus Rosenauer.

