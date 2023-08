Top 50 in Gefahr: Straka fällt in Illinois zurück

Golfprofi Sepp Straka ist bei der BMW Championship im US-Staat Illinois noch deutlicher ins Hintertreffen geraten.

Nach einer 71er-Runde zum Auftakt ließ er am Freitag auf dem Par-70-Kurs in Olympia Fields eine 74 folgen. Der 30-Jährige fiel damit auf Platz 46 zurück. Beim zweiten Playoff-Turnier im FedExCup sind nur die Top 50 des entsprechenden Rankings vertreten, beim Finale in Atlanta werden es nur noch 30 sein. Straka war als 24. in die BMW Championship gestartet.

An die Spitze setzte sich der Weltranglisten-Siebente Homa Max. Der US-Amerikaner, der dank zehn Birdies auf eine 62er-Runde kam und damit einen neuen Platzrekord erzielte, hat mit insgesamt 130 Schlägen (10 unter Par) zwei weniger als sein Landsmann Kirk Chris auf dem zweiten Platz. Straka (5 über Par) liegt bereits 15 Schläge zurück.

(APA).

Beitragsbild: Imago.