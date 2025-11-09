Wenn Manchester City und der FC Liverpool aufeinandertreffen, ist Spannung garantiert – so auch heute (ab 17 Uhr live und exklusiv auf Sky – mit Sky Stream das Spiel live streamen). Im Vorfeld der Partie blickt Sky auf die aktuelle Ausgangslage, die jüngsten Begegnungen und Rekorde dieses besonderen Duells.

Seit Einführung der Premier League trafen die beiden Teams 56-mal aufeinander. Die Bilanz fällt zugunsten der Reds aus: Liverpool gewann 23 dieser Spiele, während Manchester City nur 12 Siege verbuchen konnte. Ganze 21 Partien endeten unentschieden, ein Zeichen dafür, dass sie stets äußerst umkämpft sind.

In der vergangenen Saison verlor Manchester City beide Duelle gegen Liverpool. Auch in der Saison davor reichte es nur zu zwei Unentschieden. Damit warten die Citizens seit vier Premier-League-Partien auf einen Sieg gegen die Reds. Der letzte Erfolg datiert vom April 2023. Der höchste Heimsieg von Manchester City gegen Liverpool gelang in der Saison 2017/18, als man 5:0 gewinnen konnte.

Umgekehrte Formkurven

Aktuell zeigen die Formkurven in unterschiedliche Richtungen. Liverpool startete stark in die Saison, verlor jedoch vier der letzten fünf Ligaspiele. Erst der jüngste 2:0-Erfolg gegen Aston Villa nahm etwas Druck von den Schultern.

Besser läuft es für das Team von Pep Guardiola. Nach einem holprigen Start hat sich City gefangen und gewann vier der letzten fünf Partien. Zuletzt feierten die Citizens einen 3:1 Erfolg gegen Bournemouth. In der Tabelle liegen beide Teams dicht beieinander. Manchester City belegt mit 19 Punkten Rang zwei, Liverpool folgt mit 18 Punkten auf Platz drei.

Salahs Lieblingsgegner

Besonders motiviert dürfte Mohamed Salah sein. Der 33-jährige Ägypter ist mit neun Treffern und sechs Assists der erfolgreichste Scorer dieser Begegnung in der Premier League. In beiden 2:0 Siegen der letzten Saison war Salah jeweils an einem Tor und einem Assist beteiligt. Weniger überzeugend verliefen die bisherigen Duelle für Erling Haaland. Seit seinem Wechsel im Sommer 2022 traf der Norweger in der Premier League erst einmal gegen Liverpool.

Scorerpunkte dringend gesucht

Auch für Florian Wirtz könnte die Partie richtungsweisend werden. In seinen bisherigen zehn Premier-League-Spielen blieb der Deutsche ohne Scorerpunkt. Trotz ansprechender Leistungen, wie zuletzt beim 1:0 Sieg gegen Real Madrid, erzielte er in den letzten 15 Pflichtspielen noch kein Tor und nur drei Assists.

Zweikampf um die Vorherrschaft

Seit Jahren liefern sich der FC Liverpool und Manchester City einen erbitterten Kampf um die Spitze des englischen Fußballs. Die letzten acht Premier League Titel gingen ausschließlich an diese beiden Klubs: sechsmal an Manchester City, zweimal an Liverpool. Zuletzt holte das Team von Trainer Arne Slot gleich in dessen Premierensaison die Meisterschaft an die Anfield Road.

