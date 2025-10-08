„Top-Kandidat“: Deutscher Bundesligist will Salzburg-Sportchef Schröder

Rouven Schröder könnte schon bald den FC Red Bull Salzburg verlassen. Das berichtet die „BILD“ am Mittwochabend. SkyDE-Transferexperte Florian Plettenberg kann die Informationen bestätigen.

Der Geschäftsführer Sport des österreichischen Vizemeisters soll bereits mit Borussia Mönchengladbach über die Nachfolge des erst kürzlich zurückgetretenen Roland Virkus verhandeln. Der 49-Jährige sei der Top-Kandidat auf den vakanten Posten beim in dieser Saison noch sieglosen deutschen Bundesligisten.

Schröder soll gegenüber eines Wechsels nicht abgeneigt sein, bei Red Bull Salzburg stand er nach dem durchwachsenen Saisonstart zuletzt immer wieder in Kritik.

Der Deutsche kam Anfang Dezember 2024 von RB Leipzig nach Salzburg und übernahm die sportliche Leitung von Bernhard Seonbuchner. Schröder besitzt noch einen Vertrag bis 2028 in der Mozartstadt.

Artikelbild: GEPA