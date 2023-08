Top-Klubs angeln nach Salzburg-Juwel

Das nächste Talent könnte von Red Bull Salzburg den Sprung zu einem absoluten Top-Klub schaffen. Der 17-jährige Leon Lalic hat das Interesse zahlreicher Spitzenklubs geweckt. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Wie Romano schreibt, soll Lalic einen Wechsel zu Manchester City favorisieren. Eine Entscheidung soll bald fallen.

Many top clubs want Croatian talented 2006 midfielder Leon Lalić from RB Salzburg. ⭐️🇭🇷

🔵 EXCL: told Manchester City via City Group are now the favourite option on player side. Decision imminent. pic.twitter.com/0EhIe1RsIC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023