Top-Klubs beschäftigen sich mit Ex-Salzburger

Schließt sich das Kapitel von Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund nach gerade einmal zwei Jahren? Zumindest beschäftigen sich gleich mehrere Vereine mit dem schnellen Flügelspieler.

Dass Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund ein Verkaufskandidat ist, das hatte Sky bereits Ende Mai in der Woche vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid enthüllt. (Adeyemi vor Abschied bei Borussia Dortmund?)

Interesse von Chelsea und Liverpool

Es ist nicht so, dass der BVB den Flügelspieler unbedingt abgeben will, weil sie unzufrieden sind. Aber die Saison des 22-Jährigen verlief zu wellenförmig. Bei einem entsprechenden Angebot von über 30 Millionen Euro würden die Dortmunder über einen Verkauf nachdenken.

So sind nach Sky Informationen unter anderem der FC Chelsea und der FC Liverpool aus der Premier League an Adeyemi interessiert. Auch die AC Mailand und Juventus aus der Serie A beschäftigen sich mit dem Linksfuß. Noch ist aber nichts konkret.

Für 30 Millionen Euro aus Salzburg gekommen

Im Sommer 2022 war Adeyemi für 30 Millionen Euro von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt. Kürzlich hatte sich der ehemalige Nationalspieler von seinem Berater getrennt – stellt sich neu auf. Diesbezüglich laufen Gespräche mit mehreren Agenturen. Zeitnah soll es Klarheit geben.

In der abgelaufenen Saison kam Adeyemi in 21 Bundesliga-Spielen auf drei Tore und eine Vorlage. In der Champions League erzielte er zwei Tore in zwölf Partien und legte einen weiteren Treffer vor.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago