Top-Scorer Holzhauser verlängert bei Beerschot

Raphael Holzhauser hat seinen Vertrag beim belgischen Sensationsteam Beerschot V.A. bis Sommer 2023 verlängert. Das gab der Zweite der Jupiler Pro League am Donnerstag bekannt.

Mit 18 Scorerpunkten (10 Tore, 8 Assists) in 13 Liga-Spielen führte der 27-Jährige den Aufsteiger sensationell auf den zweiten Platz, nur ein Punkt trennt die Mannschaft von Tabellenführer FC Brügge. Holzhauser liegt damit auch an der Spitze der Scorerliste in Belgiens Top-Liga. ÖFB-Teamchef Franco Foda belohnte Holzhauser, der 2019 von der Austria zu Beehrschot wechselte, mit seinen ersten beiden Einsätzen im Nationalteam (in den Testspielen gegen Griechenland und Luxemburg).

Raphael Holzhauser ist am Montag bei “Die ABSTAUBER” als Interviewpartner im Podcast “Ruf Mich An” zu Gast. Zu sehen ab 19.30 Uhr auf Sky Sport Austria 1!

Artikelbild: Getty