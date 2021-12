Top-Teams an ÖFB-Legionär Grillitsch interessiert

via

via Sky Sport Austria

Nachdem Florian Grillitsch im vergangenen Sommer schon vor einem Abschied aus Hoffenheim stand, ist der Abgang im kommenden Sommer nach Sky Informationen „sehr, sehr wahrscheinlich“, wie Sky Transfer Experte Marc Behrenbeck in Transfer Update – Die Show berichtete (im Video ab 18:56 min).

Im vergangenen Sommer hieß der Hauptinteressent noch AC Mailand, doch die TSG-Forderungen von rund 15 Millionen Euro waren zu hoch, heißt es. Nun gibt es einen neuen Interessenten aus Italien. AS Rom und Jose Mourinho haben ein Auge auf den Mittelfeld-Spieler geworfen. Alleine sind sie in ihrem Verlangen aber nicht. Nach neuster Sky Info vom Montag ist auch Tottenham Hotspur an einer Verpflichtung interessiert.

Der Österreicher ist im Sommer ablösefrei zu haben und dadurch laut Behrenbeck ein „absolutes Pfund“. Behrenbeck geht davon aus, dass Grillitsch zu einem „Top-Team“ wechseln wird. Der 26-Jährige wechselte 2017 von Werder Bremen zur TSG. Seitdem absolvierte er 145 Pflichtspiele für die Hoffenheimer.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago