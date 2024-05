Top Ten in China: Schwab überzeugt bei World-Tour-Turnier

Golfprofi Matthias Schwab hat im chinesischen Shenzhen mit Platz acht den ersten Spitzenplatz eines Österreichers in der laufenden DP-World-Tour-Saison geschafft.

Der Steirer blieb bei dem wetterbedingt auf 54 Löcher verkürzten Turnier ohne Bogey, am Sonntag benötigte er 68 Schläge und blieb vier unter Par, insgesamt bilanzierte er mit 203 bzw. 13 unter. Der Sieg ging an Adrian Otaegui (ESP/-18). Bernd Wiesberger verbesserte sich am Schlusstag mit einer 67 noch auf Rang 23.

„Ich freue mich über die 54 bogey-freien Löcher, die zum achten Platz geführt haben und über die Sicherheit und Konstanz in meinem Spiel. Darauf kann ich gut aufbauen“, sagte Schwab.

(APA).

Beitragsbild: Imago.