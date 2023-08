Top-Transfers & Finanzierung: Ein Überblick zum Saudi-Kaufrausch

Die Vereine werfen in Saudi-Arabien mit Geld nur so um sich und locken dabei zahlreiche Top-Stars in die Wüste. Doch welcher Spieler ist wohin gewechselt? Und wer finanziert welche Klubs? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Blickt man auf das Transfergeschehen der Saudi-Klubs in diesem Sommer, wird schnell deutlich, in welchen Vereinen das Geld endlos scheint. Während 13 der 18 Mannschaften nur ablösefreie Wechsel oder Transfers im meist sechsstelligen Bereich tätigen, tragen die fünf restlichen Vereine die Geldkoffer nach Europa, um die größten Namen in die Saudi Pro League zu transferieren.

Welche Vereine werden staatlich finanziert?

Vier Vereine hat der saudische Staatsfond im Juni übernommen. Dazu gehören Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo und dem jüngst gewechselten Sadio Mane, Al-Itthiad mit Karim Benzema, Al-Hilal sowie der Aufsteiger Al-Ahli. Al-Ettifaq mit Trainer Steven Gerrard und Top-Transfer Jordan Henderson wird nicht vom Staatsfond finanziert, gehört aber dem saudischen Sportministerium.

Welche Spieler spielen bei welchem Verein?

In bedenklicher Kontinuität trudeln in diesem Transfer-Sommer Spieler aus den europäischen Top-Ligen in einen der fünf Saudi-Klubs ein. Ein Überblick über die wichtigsten Spieler und Neuzugänge der fünf Vereine:

Al-Nassr FC: Cristiano Ronaldo (ablösefrei), Sadio Mane (30 Mio.), Seko Fofana (25 Mio.), Marcelo Brozovic (18 Mio.), Alex Telles (7 Mio.)

Al-Ittihad: Karim Benzema (ablösefrei), N’Golo Kante (ablösefrei), Fabinho (46 Mio.), Jota (29 Mio.)

Al-Hilal: Ruben Neves (55 Mio.), Malcom (45 Mio.), Sergej Milinkovic-Savic (40 Mio.), Kalidou Koulibaly (23 Mio.)

Al-Ahli: Riyad Mahrez (35 Mio.), Allan Saint-Maximin (27 Mio.), Edouard Mendy (18 Mio.), Roberto Firmino (ablösefrei)

Al-Ettifaq: Jordan Henderson (14 Mio.), Moussa Dembele (ablösefrei)

Wer ist der Rekordtransfer?

Gleich in doppelter Hinsicht ist Ruben Neves derzeitig der Rekordtransfer. Für satte 55 Millionen Euro wechselte der 26-jährige Mittelfeldspieler von den Wolverhampton Wanderers zu Al-Hilal und ist damit der teuerste Transfer der Saudi-Liga – und zugleich auch der teuerste Verkauf der Vereinsgeschichte der Wolves.

Auf Platz zwei liegt mit Fabinho von Liverpool ebenfalls ein Spieler aus der Premier League, der für rund 46 Millionen Euro zu Al-Ittihad wechselte. Drittteuerster Transfer ist derzeit Ex-Barca-Spieler Malcom, der für 45 Millionen Euro von St. Petersburg kam und künftig für Al-Hilal aufläuft.

Wie viel Geld wurde insgesamt schon ausgegeben?

Über 400 Millionen Euro allein an Ablösesummen wurde bereits ausgegeben. Al-Hilal ist dabei mit 163 Millionen Euro Transferausgaben momentan Spitzenreiter. Dazu kommen für jeden Spieler astronomische Gehälter, die nur schwer zu schätzen sind. So sollen Ronaldo und Benzema laut Marca 200 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Mit viel Geld soll das Image des Landes aufpoliert und der Marktwert der Liga gesteigert werden. Laut der saudischen Staatsagentur SPA soll der Marktwert von fast 750 Millionen auf knapp zwei Milliarden Euro wachsen. Auch Trainer wie Matthias Jaissle, der nun bei Al-Ahli unter Vertrag steht, folgen dem Ruf des Geldes. Er wird sicherlich nicht der Letzte gewesen sein.

Bild: Imago