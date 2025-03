Top vier des Grunddurchgangs um ICE-Finaltickets

Zum vierten Mal in den vergangenen 18 Saisonen haben die Top vier des Grunddurchgangs der ICE Hockey League das Semifinale erreicht. Ab Dienstag geht es „best of seven“ um die Finalplätze, wobei die Black Wings Linz ohne Spielpause gegen Grunddurchgangssieger KAC antreten müssen. Die Oberösterreicher zogen am Sonntag in Spiel sieben gegen Graz in der Verlängerung unter die letzten vier ein. Salzburg hatte hingegen eine Pause von mehr als einer Woche, trifft nun auf Südtirol.

Die vor der Play-off-Phase zweitplatzierten Salzburger nehmen dieses Duell mit guten Erinnerungen in Angriff. Drei der vier Duelle mit Bozen im bisherigen Saisonverlauf hat der aktuelle Meister für sich entschieden, auch im vorjährigen Duell um einen Platz in der Endspielserie hatten sie sich gegen die Italiener durchgesetzt – allerdings erst nach sieben Spielen. Im Viertelfinale musste Südtirol gegen den Villacher SV über sechs Partien gehen, die Salzburger fertigten Fehervar ohne Niederlage ab. Los geht es am Dienstag (19.15 Uhr, live Puls 24) in der Eisarena Salzburg.

„Es ist immer ein enges Duell mit Bozen. Wir müssen uns auf eine schwere Serie einstellen“, meinte Salzburg-Trainer Olivier David vor dem ersten Match (19.30 Uhr/live ORF Sport +) der maximal bis 1. April dauernden Serie. „Ich bin sicher, dass die Bozener hochmotiviert sind, sich dafür zu revanchieren. Wir müssen für sehr emotionale Spiele bereit sein und über die gesamte Serie unsere beste Leistung abrufen, um erfolgreich zu sein.“

Ausgeglichene Play-off-Bilanz KAC – Linz

Auch der KAC hatte in seiner Viertelfinalserie sechs Spiele zu bestreiten, tritt nach dem 4:2 gegen Pustertal gegen Linz nun jedenfalls erneut als Favorit an. Die Bilanz aus den Grunddurchgangsvergleichen spricht auch für die Kärntner, mit sieben von zwölf errungenen Punkten aber nicht deutlich. Seit der Ligagründung im Jahr 2000 haben es die erstmals seit sieben Jahren in einem Semifinale stehenden Linzer als eines von nur zwei Teams sogar geschafft, gegen Rekordmeister KAC mehr Siege als Niederlagen einzufahren.

Von vier abgeschlossenen Play-off-Duellen der beiden Clubs gingen die Semifinale 2009 und 2013 an die Klagenfurter, das Semifinale 2003 und die Finalserie 2012 an die Black Wings. Das fünfte Aufeinandertreffen in einer entscheidenden Meisterschaftsphase wurde im Viertelfinale 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht sportlich zu Ende geführt. Für die Linzer spricht die Moral, mit der sie gegen Graz einen 1:3-Rückstand in der Serie drehten. 2010 hatten sie gegen die Vienna Capitals im Semifinale gar ein 0:3 gedreht. Seither machte kein anderer Club auch nur ein Serien-1:3 wett.

(APA) / Foto: GEPA