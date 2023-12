Topduell zwischen Liverpool und Man United: Der 17. Spieltag der Premier League live bei Sky

Das „Match of the Week” aus Anfield am Sonntag ab 17:00 Uhr mit Sky Experte Mladen Petric, Reporter Sven Töllner und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld

Women’s Super League: Tottenham Hotspur gegen FC Arsenal am Samstag ab 12:50 Uhr live auf Sky Sport Premier League, Manchester United gegen FC Liverpool am Sonntag ab 13:20 Uhr auf Sky Sport 6

An das letzte Aufeinandertreffen mit Erzfeind Manchester United im vergangenen März wird sich Jürgen Klopp mit größtem Vergnügen zurückerinnern. 7:0 hieß es am Ende für die Reds, die mit jenem fulminanten Sieg über den lokalen Rivalen Geschichte schrieben. Eine Demütigung Manchesters, die ihresgleichen sucht. Uniteds Trainer Erik ten Hag und seine Elf, die unter der Woche aufgrund der 0:1–Niederlage gegen den FC Bayern in der Champions League ausschieden – werden alles daransetzen, die Schmach zumindest ansatzweise vergessen zu machen.

Die Wurzeln dieser Rivalität reichen bis ins späte 19. Jahrhundert zurück, als beide Städte aufgrund ihrer industriellen Entwicklung und wirtschaftlichen Bedeutung miteinander konkurrierten. Schnell spiegelte sich die Rivalität auch auf dem Rasen wider und entwickelte sich zu einem der bedeutendsten und prestigeträchtigsten Duelle im englischen Fußball.

Aktuell trennen die beiden Traditionsvereine in der Premier League allerdings zehn Punkte. Während ManUnited den Kontakt zu den Champions League Plätzen halten will, ist Liverpool infolge der 0:1-Niederlage des FC Arsenal bei Aston Villa neuer Spitzenreiter.

Ab 17.00 Uhr begrüßen Sky Experte Mladen Petric, Reporter Sven Töllner und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen zum „Match of the week“ auf Sky Sport Austria1 & Sky Sport Premier League. Sky Q Kund:innen können die Partie zusätzlich in UHD genießen.

Sky zeigt am Freitag, Samstag und Sonntag alle zehn Spiele des 17. Spieltags der Premier League live, u. a. Nottingham Forest gegen Tottenham Hotspur am Freitagabend ab 20:50 Uhr auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport UHD und Sky Sport Premier League sowie FC Arsenal gegen Brighton & Hove Albion am Sonntag ab 14:50 Uhr auf Sky Sport Austria 1 & Sky Sport Top Event. Die Partien Newcastle United gegen den FC Fulham und AFC Bournemouth gegen Luton Town sind für Sky Sport Kund:innen am Samstag ab 16.00 Uhr im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live zu sehen.

Der 17. Spieltag der Premier League bei Sky

Freitag:

20:50 Uhr: Nottingham Forest – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Samstag:

12:50 Uhr: WSL: Tottenham Hotspur – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Manchester City – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 1 & Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Chelsea – Sheffield United live auf Sky Sport Mix

16:00 Uhr: Newcastle United – FC Fulham im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live

16:00 Uhr: AFC Bournemouth – Luton Town im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live

18:20 Uhr: FC Burnley – FC Everton live auf Sky Sport Austria 1 & Sky Sport Premier League

Sonntag:

13:20 Uhr: WSL: Manchester United – FC Liverpool live auf Sky Sport 6

14:50 Uhr: FC Arsenal – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Austria 1 & Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: FC Brentford – Aston Villa live auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: West Ham United – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 5

17:00 Uhr: „Match of the week“ FC Liverpool – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

16:00 Uhr: Box2Box – Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League

