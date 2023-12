Topfavorit Kläbo bei Tour de Ski nicht am Start

Vorjahressieger Johannes Hösflot Kläbo tritt bei der am Samstag in Toblach startenden Tour de Ski der Langläufer nicht an. Der Norweger gab am Freitag auf Instagram seine Absage bekannt, er lag demnach zuletzt sechs Tage mit Fieber im Bett.

Ihn habe nach dem Weltcup in Davos kurz vor Weihnachten „eine Grippe umgehauen“, so der 27-Jährige. Kläbo feierte nach dem legendären Anstieg zur Alpe Cermis bisher dreimal den Gesamtsieg bei der Tour, er galt auch heuer als Topfavorit.

(APA) / Bild: Imago