Topfavoritin Swiatek zieht ins Achtelfinale der French Open ein

Topfavoritin Iga Swiatek ist mit dem 31. Sieg in Serie souverän ins Achtelfinale der French Open eingezogen. Die 20-jährige Polin setzte sich am Samstag gegen Danka Kovinic aus Montenegro mit 6:3,7:5 durch und ist in Paris damit weiter ohne Satzverlust. Die Weltranglistenerste verlor zum letzten Mal im Februar beim Tennisturnier in Dubai gegen Jelena Ostapenko ein Spiel.

Swiatek gewann zuletzt außerdem 46 von 47 gespielten Sätzen und holte sich die Turniersiege in Stuttgart und Rom. Im Jahr 2013 war der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams mit 34 Siegen in Serie ein ähnlicher Erfolgslauf gelungen.

Die topgesetzte Polin ist nun überhaupt die letzte Top-Ten-Spielerin im Bewerb des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres: Mitfavorit Paula Badosa musste wegen einer Verletzung am rechten Knie aufgeben. Die als Nummer 3 gesetzte Spanierin lag zu dem Zeitpunkt mit 3:6,1:2 gegen die Russin Veronika Kudermetowa zurück. Letztere steht damit erstmals in der Runde der letzten 16 bei einem Major. Und auch für Aryna Sabalenka aus Belarus, die Nummer 7 des Turniers, kam das Aus. Sie unterlag der Italienerin Camilla Giorgi mit 6:4,1:6,0:6.