Topgruppe ohne ÖSV-Läufer: Die Slalom-Startliste in Adelboden

Hoffnung auf den Befreiungsschlag im Slalom: In Adelboden hoffen die ÖSV-Techniker auf den ersten Podestplatz der Saison.

Sinnbild für den aktuellen Negativtrend ist die Startliste des Rennens (10:30 sowie 13:30 Uhr): Erstmals seit langem befindet sich kein Österreicher in der ersten Startgruppe. Stattdessen eröffnet der Schweizer Tanguy Nef das Rennen, gefolgt von Val-d’Isere-Gewinner Timon Haugan. Mit Startnummer fünf startet Routinier Henrik Kristoffersen, gefolgt vom Riesentorlauf-Zweiten Lucas Pinheiro Braathen und Madonna-Sieger Clement Noel.

Slalom-Team kämpft um Olympia-Chance

Der erste ÖSV-Läufer geht nach dem dortigen Überraschungszweiten Eduard Hallberg ins Rennen: Manuel Feller startet mit Nummer zwölf, danach Fabio Gstrein als 13.. Als 16. folgt Marco Schwarz, das nächste rot-weiß-rote Doppel bilden Michael Matt (22) und Dominik Raschner (23). Als 29. kämpft Doppel-Olympiasieger Johannes Strolz um seine Chance auf die Winterspiele. Die weiteren Österreicher sind Adrian Pertl (36) bei seinem Comeback, Joshua Sturm (42) sowie Simon Rueland (47).

