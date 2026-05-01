Topklub an Stuttgart-Schlüsselspieler Stiller dran

Angelo Stiller spielt eine Schlüsselrolle beim VfB Stuttgart – und rückt damit verstärkt ins internationale Rampenlicht. Juventus hat den Mittelfeldspieler im Blick, auch aus England gibt es Interesse.

Nach Sky Sport Informationen beschäftigt sich Juventus konkret mit Angelo Stiller!

Zwischen den Parteien hat es bereits einen ersten Austausch gegeben. Gespräche über einen möglichen Transfer befinden sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Eine entscheidende Größe im Poker um Stiller ist die vertraglich verankerte Kaufoption, die bei 40 Millionen Euro liegt.

Fokus auf große Saisonziele mit Stuttgart

Die Alte Dame ist aber nicht der einzige Interessent am Strategen, so verfolgen auch mehrere Teams aus der Premier League Stillers Entwicklung aufmerksam. Der Linksfuß überzeugt durch Spielintelligenz, Pressingstärke und seine Qualität im Spielaufbau – Attribute, die international gefragt sind.

Priorität hat für Stiller aktuell jedoch der sportliche Erfolg mit dem VfB Stuttgart. Die Schwaben stehen im DFB‑Pokal‑Finale und kämpfen in der Liga um die Qualifikation für die Champions League. Entsprechend richtet der Mittelfeldspieler seinen Fokus klar auf den Saisonendspurt.

Neben den Vereinszielen treibt Stiller auch die deutsche Nationalmannschaft an. Der 23‑Jährige will sich für einen Platz im WM‑Kader von Julian Nagelsmann empfehlen. Konstanz und Leistung in den entscheidenden Wochen gelten dabei als Schlüssel.

Wechsel als neue Herausforderung?

Trotz der sportlichen Mission in Stuttgart ist ein Abgang im Sommer möglich. Stiller schließt einen nächsten Karriereschritt nicht aus und könnte nach der Saison eine neue Herausforderung suchen. Das Interesse ist da – die Entscheidung noch offen.

(Florian Plettenberg und Florian Hartmann – skysport.de)

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