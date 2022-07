Topklub kehrt in FIFA 23 zurück – Stürmerstar wird Markenbotschafter

Juventus wird in FIFA 23 zurückkehren. Wie EA Sports bekannt gab, hat der US-amerikanische Videospielentwickler- und publisher einen mehrjährigen Deal mit dem italienischen Rekordmeister vereinbart.

In den vergangenen drei Jahren hieß der Verein in den FIFA-Versionen 20, 21 und 22 Piemonte Calcio, nachdem der vorherige Vertrag zwischen EA und Juventus 2019 endete und sich beide Seiten damals nicht auf eine Verlängerung einigen konnten.

Seitdem waren Verein, Wappen, Stadien und Trikots der Alten Dame in den Videospielen nicht mehr vorhanden. Lediglich die Spieler bleiben. Nun kehrt Juventus zurück, auch das Allianz Stadium ist nun wieder für die FIFA User auswählbar.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von EA SPORTS FIFA (@easportsfifa)

Vlahovic als Markenbotschafter

„Dieser phänomenale Verein bedeutet uns und unseren Fans so viel und wird EA SPORTS in die Lage versetzen, in FIFA 23 und darüber hinaus weiterhin die authentischsten und umfassendsten interaktiven Fußballerlebnisse zu liefern“, wird David Jackson, Vizepräsident der Marke EA SPORTS FIFA, in einer Mitteilung zitiert.

Juves Stürmerstar Dusan Vlahovic wird zudem in Zukunft als Markenbotschafter fungieren und Vereinslegende Claudio Marchisio erhält eine FUT Hero-Karte im Videospiel. „Wir sind stolz darauf, an der Seite von EA SPORTS zurückzukehren. Die Partnerschaft mit EA SPORTS geht über das Konzept einer traditionellen Partnerschaft hinaus. Wir blicken gemeinsam in die Zukunft, sprechen neue Generationen an und reiten auf der Welle der neuen Trends, der urbanen Kultur und des Lifestyles“, erklärte Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer von Juventus.

(skysport.de // Peer Kuni)

Beitragsbild: Imago