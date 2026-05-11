Topklubs ringen offenbar um Affengruber

ÖFB-Teamspieler David Affengruber möchte den FC Elche nach Sky-Informationen im Sommer verlassen und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

Nach einer weiteren starken Saison bei Aufsteiger Elche hat sich Affengruber auf den Zettel vieler Topklubs in Europa gespielt. Aus der italienischen Serie A zieht der Innenverteidiger laut „Tuttosport“ das Interesse von Juventus Turin und AC Milan auf sich.

Für den ehemaligen Profi von Sturm Graz scheint aber auch ein Wechsel innerhalb der spanischen Liga möglich. Neben dem FC Sevilla hat auch Atletico Madrid ein Auge auf Affengruber geworfen und bereitet laut dem Portal „fichajes.net“ ein „großes Angebot“ vor.

Elche fordert laut diversen Medienberichten eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro für Affengruber, der bei den Spaniern nur noch einen Vertrag bis 2027 besitzt.

Neben Italien und Spanien sind auch die deutsche Bundesliga sowie die Premier League eine Option für Affengruber. Manchester United beobachtet die Situation des ÖFB-Teamspielers genau.

Rasanter Aufstieg von Affengruber bei Elche

Affengruber wechselte im Sommer 2024 als österreichischer Meister von Sturm Graz durchaus überraschend zu Elche in die zweite spanische Liga.

In seiner ersten Saison stieg er zum Stammspieler auf, feierte den Aufstieg und ist auch in dieser Saison gesetzt. Im Oktober 2025 wurde er sogar in den Kreis der Klubkapitäne aufgenommen, Ende Jänner 2026 führte er Elche gegen den FC Barcelona erstmals von Beginn an als Kapitän aufs Feld. Bislang absolvierte er für Elche 78 Spiele, in denen ihm zwei Treffer und vier Vorlagen gelangen.

Aktuell kämpft Affengruber mit Elche um den Klassenerhalt und hat drei Runden vor Schluss zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge.

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