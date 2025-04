Toppmöller bestätigt: Tel ein Thema bei Eintracht Frankfurt

Mathys Tel hätte vor seinem Leih-Transfer vom FC Bayern zu Tottenham Hotspur auch zu Eintracht Frankfurt wechseln können. Das bestätigt SGE-Trainer Dino Toppmöller im exklusiven Interview mit Sky Deutschland.

„Mathys war in mehreren Transferperioden Thema, weil ich ihn kenne und eine Verbindung besteht“, verrät Toppmöller, der als früherer Assistent von Julian Nagelsmann zwischen 2021 und 2023 mit Tel beim FCB zusammengearbeitet hatte.

Tel boten sich im Januar zahlreiche Wechsel-Optionen. Für die Frankfurter wäre er als Ersatz für den zu Manchester City abgewanderten Top-Stürmer Omar Marmoush in Frage gekommen. Die Spurs machten nach langem Hin und Her das Rennen um eine Leihe – und sicherten sich zudem eine Kaufoption im Bereich der 55 bis 60 Millionen Euro. „Leider hat es nicht so funktioniert, wie wir uns das gewünscht haben, aber am Ende muss der Spieler natürlich auch die Entscheidung für sich treffen“, blickt Toppmöller zurück.

Wiedersehen mit Tel

Nun kommt es am nächsten Donnerstag zum Wiedersehen zwischen dem SGE-Coach und Tel. Im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals treten die Frankfurter bei den Spurs an. Toppmöller hält große Stücke auf den jungen Angreifer, der bisher allerdings nur auf acht Pflichtspiel-Einsätze (1 Tor, 1 Vorlage) für seinen neuen Klub kommt. „Mathys ist ein toller Spieler, ein guter Junge, ein guter Mensch, der mit Sicherheit einen tollen Weg gehen wird“, ist sich der 44-Jährige sicher.

(sport.sky.de/Kerry Hau) / Bild: Imago