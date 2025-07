Topspiel bei Frauen-EM: Gutschi zum Start an der Seitenlinie

Für die österreichische Schiedsrichterin Amina Gutschi beginnt die EM in der Schweiz bereits am Donnerstag. Die 38-jährige Schiedsrichter-Assistentin wurde für den Auftakt von Weltmeister Spanien gegen Portugal in Bern (21.00 Uhr) nominiert. Geleitet wird die Partie von der Rumänin Iuliana Demetrescu.

Gutschi ist Teil eines internationalen Referee-Sextetts mit einem VAR aus der englischen Premier League, dessen englischer Assistentin und einer Vierten Offiziellen aus den Niederlanden. Für die Vorarlbergerin Gutschi ist der EM-Auftritt der bisherige Karriere-Höhepunkt. Gleichsam ist sie Österreichs einziger Beitrag auf den Spielfeldern des Turniers im Nachbarland.

(APA)

Beitragsbild: GEPA