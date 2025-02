Topstars Gyökeres und Trincao fehlen Sporting beim BVB

Sowohl Starstürmer Viktor Gyökeres als auch Offensivstar Francisco Trincao stehen nicht im Sporting-Kader für das Playoff-Rückspiel beim BVB.

„Champions League oder Meisterschaft? Priorität hat alles“, sagte Coach Borges auf der Pressekonferenz vor dem Playoff-Rückspiel bei Borussia Dortmund (ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky X Traumpass das Spiel live streamen) und erklärte: „Das Fehlen der beiden ist eine Entscheidung des Trainerteams. Am Sonntag steht ein wichtiges Spiel an, das wir gewinnen wollen.“

Der Tabellenführer der Liga Portugal gastiert beim 16. (!) AVS – möchte bei seinen beiden Topstars aber offenbar kein Risiko eingehen. Mit Morten Hjulmand und Ousmane Diomande würden am Sonntag bereits zwei wichtige Spieler ausfallen, betonte der Trainer. Sporting führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Benfica an. Der Fokus liegt nun offenbar auf der Liga. Gyökeres war schon bei der 0:3-Hinspielniederlage gegen den BVB nur Joker, nachdem er zuvor an Oberschenkelproblemen laborierte.

63 Torbeteiligungen fehlen

Aufgeben möchte Borges in Dortmund natürlich nicht, aber: „Es musste getan werden – und es wird jetzt getan“, kommentierte er das Fehlen seiner Stars. Gyökeres erzielte in der laufenden Saison 34 Pflichtspieltore in 36 Spielen, dazu bereitete er acht weitere Treffer vor. Ihn wird aller Voraussicht nach wieder der 19-jährige Conrad Harder ersetzen. Mit Trincao fehlen weitere 21 Torbeteiligungen.

