Toptorjäger Matthews schießt Toronto zu Sieg gegen Stars

Die Dallas Stars mit Michael Raffl haben am Donnerstag in der NHL eine 3:4-Heimniederlage nach Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs bezogen. Matchwinner für die Kanadier war einmal mehr Ligatoptorjäger Auston Matthews mit zwei Treffern. Der 24-Jährige erzielte das 2:1 und die Entscheidung in der Overtime, womit er bereits bei 56 Saisontoren hält.

Matthews ist der erste US-Amerikaner in der NHL-Historie, der es auf mehr als 55 Tore brachte. Außerdem übertraf er Torontos 40 Jahre alte Club-Bestmarke von 54 Treffern. Bei noch elf ausstehenden Partien der Maple Leafs könnten noch weitere Rekorde fallen.

Raffl erhielt zwölf Minuten Eiszeit, seine Stars rangieren weiterhin auf dem letzten Play-off-Platz im Westen. Vorzeitig in der K.o.-Phase eingezogen sind in der Eastern Conference die Corolina Hurricanes durch ein 5:3 über die Buffalo Sabres.

NHL-Highlights vom Donnerstag:

Ottawa Senators – Nashville Predators 2:3

New Jersey Devils – Montreal Canadiens 4:7

Carolina Hurricanes – Buffalo Sabres 5:3

San Jose Sharks – Calgary Flames 2:4

Columbus Blue Jackets – Philadelphia Flyers 1:4

Chicago Blackhawks – Seattle Kraken 0:2

Arizona Coyotes – Vancouver Canucks 1:5

New York Rangers – Pittsburgh Penguins 3:0

