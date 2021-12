Tor und Assist! Wimmer führt Bielefeld zum Sieg

Patrick Wimmer glänzt am 16. Spieltag der Deutschen Bundesliga im Dress von Arminia Bielefeld mit einem Tor und einem Assist.

Der ehemalige Austria-Spieler bereitete beim 2:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum den ersten Treffer des Ex-Salzburgers Masaya Okugawa (51.) vor und machte mit einem für Manuel Riemann haltbaren Schuss (69./2. Saisontor) alles klar. Wimmer wurde in der 79. Minute ausgetauscht, Manuel Prietl und Alessandro Schöpf spielten im Mittelfeld durch.

Köln fügt Wolfsburg sechste Niederlage in Serie zu

Jubeln durften auch Florian Kainz und der für den verletzten Landsmann Dejan Ljubicic in die Startelf gerückte Louis Schaub im Dress des 1. FC Köln nach einem Last-Minute-3:2-Erfolg beim VfL Wolfsburg. Kainz war am 1:1 mitbeteiligt, nach seinem Lattenschuss nach Schaub-Hereingabe köpfelte Anthony Modeste ein. Der Stürmer avancierte mit seinem zweiten Treffer in der 89. Minute auch zum Matchwinner. Wolfsburg kassierte ohne Xaver Schlager und Ersatzgoalie Pavao Pervan bereits die sechste Pflichtspielniederlage in Folge.

Über den Vorstoß auf Rang sechs durfte sich Mainz 05 freuen. Hertha BSC Berlin war beim 0:4 chancenlos. Im Dress der Mainzer agierten auch Karim Onisiwo (bis 63.) und Kevin Stöger (ab 77.).

(APA/red.)

Artikelbild: Imago