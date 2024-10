Tor und Assist: Zadrazil glänzt bei Bayern-Sieg

Bayern München hat die Tabellenführung in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga auch dank einer starken Sarah Zadrazil erfolgreich verteidigt. Die 31-jährige Mittelfeldspielerin war am Sonntag beim Auswärts-3:2 bei Bayer Leverkusen an zwei Toren maßgeblich beteiligt. In der 50. Minute setzte sich das ÖFB-Ass im Strafraum durch und knallte den Ball zum 1:1 in die Maschen. Eine Viertelstunde später holte sie einen Elfer heraus, den Georgia Stanway zum 2:2 (66.) verwandelte.

Alara Sehitler fixierte erst in der 90. Minute den sechsten Triumph im siebenten Spiel, das die verletzte Katharina Naschenweng verpasste. Zadrazil ist nicht die einzige ÖFB-Teamspielerin, die kommende Woche mit einem Torerfolg im Rücken ins Teamcamp für die EM-Quali-Play-off-Spiele gegen Slowenien (25. und 29. Oktober) kommt. Beim 4:1-Heimsieg des SC Freiburg gegen RB Leipzig trafen Annabel Schasching (53./3. Saisontreffer) und Eileen Campbell (93./2. Saisontreffer). Bereits am Freitag hatte Julia Hickelsberger-Füller beim 6:0 von 1899 Hoffenheim gegen das von Kurt Russ gecoachte Schlusslicht Turbine Potsdam gescort. In Frankreich durfte Viktoria Pinther über ihr drittes Saisontor im Dress von Dijon jubeln.

(APA)/Beitragsbild: Imago