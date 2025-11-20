Tor-Verbot für Lewandowski: Barcelona wollte Bayern-Bonus nicht zahlen

Dass der FC Barcelona seit geraumer Zeit versucht, an allen Ecken und Enden Geld zu sparen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Jetzt wurde sogar bekannt, dass die Katalanen ihrem Top-Stürmer Robert Lewandowski ein Tor-Verbot ausgesprochen haben.

Hintergrund war eine Klausel im Zuge des Wechsels vom FC Bayern nach Barcelona.

Wie der polnische Journalist Sebastian Staszewski in seiner Lewandowski-Biographie „Lewandowski. Prawdziwy“ (deutsch: Lewandowski. Der Echte) berichtet, durfte der Star-Stürmer in den letzten beiden Spielen der Saison 2022/23 nicht mehr treffen.

Der Pole stand zu diesem Zeitpunkt bei 23 Toren. Bei zwei weiteren Treffern hätte Barca einen Bonus in Höhe von zweieinhalb Millionen Euro an die Bayern überweisen müssen. Um das zu verhindern, forderte Lewandowskis damaliger Trainer Xavi auf, nicht mehr aufs Tor zu schießen.

Zu diesem Zeitpunkt standen die Katalanen bereits als spanischer Meister fest. Und mit seinen 23 Treffern wurde Lewandowski letztlich auch Torschützenkönig. So konnte sich Barcelona nicht nur über die Meisterschaft freuen, sondern auch darüber, dass der Klub wieder Geld gespart hat.

(skysport.de) Foto: Imago