Tore zu Weihnachten! Der Boxing Day live auf Sky

Am 2. Weihnachtstag rollt in der Premier League wieder der Ball. Mit Leicester City, Manchester United, Chelsea und dem FC Everton spielen am Samstag gleich vier der Top-5-Teams.

Den Anfang macht um 13:30 Uhr das Verfolgerduell Zweiter gegen Dritter zwischen Leicester City und Manchester United. Die Red Devils liegen einen Punkt hinter den Foxes.

Derby zwischen Arsenal und Chelsea

Um 16:00 Uhr werden dann die Spiele Fulham gegen Southampton und Aston Villa gegen Crystal Palace angepfiffen. Um 18:30 Uhr steigt das Match of the Week. Im London-Derby empfängt der FC Arsenal den FC Chelsea mit Timo Werner und Kai Havertz. Unser Experte Mladen Petric wird im Studio das Spiel analysieren und kommentieren.

Die Weihnachtstage beenden um 21 Uhr die beiden Partien zwischen Sheffield United und Everton, sowie ManCity gegen Newcastle United.

