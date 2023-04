Torerfolge für Ex-Austrianer Gorgon & Cancola

via

Ex-Austria-Matchwinner Alexander Gorgon avancierte in der polnischen Ekstraklasa zum umjubelten Matchwinner.

Für seinen Verein Pogon Stettin erzielte der 34-Jährige Offensivspieler den Treffer zum 3:2 gegen Cracovia Krakau und sicherte seinem Team zwei Minuten vor Spielende so den Sieg. Für die siegreichen Tabellenvierten, bei denen außerdem Ex-Altacher Benedikt Zech in der Innenverteidigung durchspielte, bleibt der Europacup damit in Reichweite.

Ein mühsamer Kampf gegen den Abstieg droht hingegen Ross County in Schottland. Die Liga-Vorletzten schafften dennoch einen 2:0-Erfolg gegen St. Johnstone, der ehemalige FAK-Profi David Cancola erzielte das Tor zum 2:0-Endstand für das Team aus den Highlands.

Ebenfalls einen Platz vor dem Tabellenende liegt ÖFB-Teamgoalie Heinz Lindner mit dem FC Sion. Gegen den Zweiten der Super League, Servette Genf, eroberte das Team aus Wallis beim 2:2 immerhin einen Punkt und legte damit gegenüber Schlusslicht FC Winterthur vor.

Knappe Niederlage für Canadi & Sibenik

Eine Niederlage nach dem jüngsten Cup-Erfolg setzte es für einen Trainerlegionär in Kroatien: Damir Canadi und HNK Sibenik unterlagen bei HNK Rijeka knapp mit 0:1. Wenige Tage nachdem der Ex-Rapid und -Altach-Coach den Einzug ins Pokalfinale über Dinamo Zagreb bejubeln konnte, bleibt man in der Liga damit weiterhin deutlich auf dem neunten Rang. Bei Sibenik wirkte Ex-WAC-Profi Stefan Peric mit, Emir Dilaver fehlte bei den erfolgreichen Gastgebern gesperrt.

