Torfestival & Verletzungsschock: Kanada mit Kantersieg gegen Katar

Mit-Gastgeber Kanada hat bei der Fußball-WM in der Gruppe B die Tabellenführung übernommen. Die Truppe von Teamchef Jesse Marsch fertigte Katar in Vancouver dank Toren von Cyle Larin (16.), Jonathan David (29., 45.+3, 92.) und Nathan Saliba (64.) sowie einem Eigentor von Mohamed Manai (75.) 6:0 ab und liegt aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Schweizern, die gegen Bosnien-Herzegowina 4:1 gewannen. Am Mittwoch geht es im direkten Duell um Platz eins.

Kanada dominierte das Geschehen vor 52.497 Fans von Anpfiff weg nach Belieben. Katar-Goalie Mahmoud Abunada konnte einen David-Schuss nur kurz abwehren und Larin besorgte via Abstauber aus kurzer Distanz die Führung. Der Torschütze vom 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina rechtfertigte damit seine Aufstellung in der Startelf. Danach rückte der Vorlagengeber selbst in den Vordergrund. Kanadas Rekord-Torschütze nahm einen glücklich bei ihm gelandeten Ball direkt und traf genau ins kurze Eck. Schlimmer kam es für die Katari, da Homam Ahmed nach einem Torraubfoul an Tajon Buchanan ausgeschlossen wurde (33.). Kurz vor der Pause staubte David nach einem nur kurz parierten Kopfball aus kurzer Distanz mit dem Fuß ab.

Zweiter Katar-Ausschluss

Nach Wiederbeginn dezimierte sich der Underdog weiter. Assim Madibo sah nach einem rüden Einsteigen gegen Ismael Kone ebenfalls die Rote Karte (54.). Kone dürfte sich schwer am linken Unterschenkel verletzt haben. Der 24-Jährige wurde minutenlang behandelt, ehe er auf einer Trage mit der Hand in Richtung Publikum winkend aus dem Stadion gefahren wurde. „Es ist direkt vor der Bank passiert. Jeder konnte hören, wie der Knochen brach. Man fühlt natürlich tief mit ihm, und alle sind erschüttert von dem Vorfall – wegen der Art der Verletzung und auch, weil Ismael das Herz unserer Mannschaft ist“, berichtete Marsch.

Sein Fehlen sei daher ein „großer Verlust“. Kone soll zeitnah operiert werden. „Ismael wird bei uns allen im Kopf sein. Er wird stärker denn je zurückkommen“, kündigte Marsch an. Danach spielte sich das Geschehen nur noch in der katarischen Hälfte ab. Der für Kone eingewechselte Saliba versenkte einen an der Mauer vorbei getretenen Freistoß via Innenstange. Zudem lenkte Manai einen Schuss von Jacob Shaffelburg ins eigene Tor ab. Für den Schlusspunkt sorgte David mit Tor Nummer drei, er schoss nach einem Saliba-Schussversuch ein. Der 26-Jährige hält nach seinem dritten Triplepack im Teamdress nun bei 42 Länderspieltoren.

Der erste kanadische WM-Sieg im achten Match war damit ein eindrucksvoller. „Wir haben der Welt gezeigt, wer Kanada ist. Viele unserer Spieler kommen aus dem Nichts. Wir haben gezeigt, dass wir auf der größten Bühne der Welt performen können“, sagte Larin. Und Marsch ergänzte mit Blick auf David. „Ich hoffe, ihr habt euch angeschnallt. Das ist mal ein Torjäger.“ Katar muss hingegen weiter auf den Premierenerfolg warten. „Wir sind nicht hier, weil uns jemand einen Platz gegeben hat, sondern weil wir uns es verdient haben. Wir werden bis zum Schluss kämpfen“, sagte Katar-Teamchef Julen Lopetegui.