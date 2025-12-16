Torhüter der Saison und Meister mit Rapid: ÖFB-Keeper beendet Karriere
Nach 20 Jahren im Profi-Fußball hängt Andreas Lukse die Handschuhe an den Nagel und beendet seine Karriere.
Zuletzt stand Lukse beim FC Blau-Weiß Linz unter Vertrag. Der gebürtige Wiener wurde im österreichischen Fußball insgesamt dreimal als Torhüter der Saison ausgezeichnet: 2012/13 als Kapfenberg-Goalie, 2015/15 beim SCR Altach und 2022/23 bei der Vienna.
Mit dem SK Rapid feierte Lukse 2007/08 den österreichischen Meistertitel, mit Sturm Graz im Jahr 2009/10 den Sieg im ÖFB-Cup. Die meisten Spiele (88) absolvierte der heute 38-Jährige für den SCR Altach. Zudem verzeichnete er im Jahr 2016 einen Einsatz im ÖFB-Team.
Lukse verabschiedet sich via Instagram-Posting vom Profi-Fußball:
(Red.) / Bild: GEPA