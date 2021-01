Torhüter Fraisl findet neuen Verein

Torhüter Martin Fraisl hat einen neuen Verein gefunden. Nach dem Rauswurf beim deutschen Zweitligisten SV Sandhausen Ende Dezember, unterschreibt der 27-jährige Wiener bei ADO Den Haag einen Vertrag bis Saisonende.

“Es ist ein Klub, der 13 Jahre in der Liga ist und einen unfassbaren Fananhang hat. Ein richtig großer Klub. Es hat mich überzeugt, was das Trainerteam und der Sportdirektor vorhaben”, sagt Fraisl zu seinem Wechsel und fügt an: “Es ist der nächste Schritt in meiner Karriere. Ich bin als ganz klare Nummer eins eingeplant.”

ADO Den Haag befindet sich als Tabellen-17. der niederländischen Eredivisie in Abstiegsgefahr. Nur zehn Punkte konnte Fraisls neuer Arbeitgeber in den ersten 17 Runden sammeln.

Für Fraisl ist es nach Botosani (Rumänien) und Sandhausen die dritte Auslandsstation. Zuvor spielte er in Österreich unter anderem für den Wiener Sportklub, SC Wiener Neustadt und den Floridsdorfer AC.

Artikelbild: Imago