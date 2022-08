Torhüter Mantl bleibt in Salzburg: „Lassen mich nicht gehen“

via

Nach Informationen von Sky wird Nico Mantl beim FC Red Bull Salzburg bleiben.

Die 22 Jahre alte Nummer zwei von Salzburg hatte zuletzt Anfragen aus der 2. Deutschen Bundesliga, sowie aus Belgien von KAA Gent und SV Oostende. Mantl hatte seinen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen sogar hinterlegt, doch die Salzburg-Führung wollte ihn in diesem Sommer nicht ziehen lassen. Sie sollen Mantl zugesichert haben, nah dran zu sein an Stammtorhüter Philipp Köhn. Im Winter soll seine Zukunft in Salzburg neu bewertet werden, der Vertrag des Deutschen ist bis 2025 gültig.

Gegenüber Sky Sport News sagt Mantl: „Ich habe schon oft betont, dass Spielzeit für mich das Wichtigste ist, um mich stetig weiter zu entwickeln und die nächsten Schritte zu machen. Es gab einige sehr interessante Angebote, die für mich in Frage kamen und mit denen ich mich in der jetzigen Situation natürlich intensiv beschäftigt habe. Trainer und Verantwortliche haben mir jedoch mitgeteilt, dass sie mich nicht gehen lassen werden. Ich habe letzte Woche nochmals das Gespräch gesucht und bin mir nach diesem sicher, eine faire Chance zu erhalten. Mein Ziel ist klar: So schnell wie möglich Nummer 1 zu sein. Das ist allen bewusst.“

