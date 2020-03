Torhüter-Marktwerte: Ter Stegen fast spitze – Neuer nicht in Top 30

via

via Sky Sport Austria

Corona hat den Fußball fast weltweit gestoppt, in den großen Ligen ruht der Spielbetrieb. Für einige Spieler und deren Berater eine gute Zeit, sich Gedanken über die Zukunft zu machen.

Marc-Andre ter Stegen steht in Barcelona ebenso vor einer wichtigen Entscheidung wie Manuel Neuer beim FC Bayern. Die Gerüchteküche brodelt, es wird über neue Vereine und Ablösesummen spekuliert. Nach Sky Informationen denkt weder Neuer noch ter Stegen an einen Wechsel, beide loten vielmehr aus, wie groß die Wertschätzung ihrer Klubs ist und wie sie sich in Zahlen ausdrückt.

Sky Sport hat die Marktwerte der internationalen Top-Torhüter zusammengestellt. Manuel Neuer liegt mit einem Marktwert von 13,60 Millionen Euro in der Torhüter-Rangliste nur auf Platz 33.

ZUM DURCHKLICKEN: Marktwerte internationaler Top-Torhüter

Quelle sind die Daten des Wirtschaftsunternehmens KPMG. Was den reinen Marktwert angeht, gehört ter Stegen weltweit zur absoluten Spitze, bei Neuer sieht es aufgrund seines Alters etwas anders aus.

Die Schlussmänner der englischen Premier League sind stark vertreten.

(www.skysport.de)

Artikelbild: GETTY Images