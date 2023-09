Torhüter mit Last-Minute-Ausgleich! Lazio bejubelt kuriosen Kopfballtreffer

Ein Lazio-Keeper als Kopfballungeheuer: Rom-Torhüter Ivan Provedel köpfelt sein Team in der Nachspielzeit sensationell zu einem Punkt gegen Atletico Madrid.

Atletico brachte das 1:0 durch Pablo Barrios (29.) gegen ein an sich ideenloses Lazio in Rom nur beinahe ins Trockene. Der aufgerückte Lazio-Goalie Ivan Provedel wuchtete sich erfolgreich in eine Flanke und traf per Kopf (95.) zum 1:1-Endstand.

Das Tor im Video:

1:1 – Provedel

(APA/Red.)

Bild: Imago