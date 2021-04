Torhüterduell im Topspiel: Stankovic und Schlager im Daten-Vergleich

Im Spitzenspiel der 25. Runde empfängt Tabellenführer Red Bull Salzburg den Drittplatzierten LASK und könnte am Sonntag nach dem Sieg gegen Rapid den nächsten großen Schritt in Richtung Meistertitel gehen (ab 13.30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass).

Doch es ist nicht nur das Duell Erster gegen Dritter, sondern auch das Duell der besten Defensiven der Tipico Bundesliga – der LASK hält den Ligabestwert mit 24 Gegentreffern, kurz dahinter folgen Salzburg und Sturm Graz mit je 25 Gegentoren.

Einen hohen Anteil an der Defensivstärke des LASK und der Salzburger besitzen auch die Tormänner Alexander Schlager und Cican Stankovic, die bislang jeweils vier Länderspiele für das Nationalteam absolviert haben. Anhand der Daten aus dem Sky Sport Player Index vergleichen wir die Leistungen der Torhüter in der laufenden Saison.

In der SPPI-Wertung liegt Schlager aktuell mit 5.330 Punkten in der Keeper-Rangliste hinter Austria-Tormann Patrick Pentz auf dem zweiten Platz und in der Gesamtwertung aller Spieler auf Rang zwölf. Vier Plätze und etwas mehr als 1.000 Punkte dahinter befindet sich Stankovic mit 4.289 Zählern auf dem sechsten Platz in der Torhüter- und auf dem 49. Platz in der Gesamtwertung.

Head-to-Head: Schlager vs. Stankovic

Schlager in vielen Kategorien voran

Schlager verpasste in dieser Saison die Spiele gegen Rapid (0:3) und die Admira (2:1) aufgrund einer Verletzung. In den übrigen 22 Partien im LASK-Tor kassierte der gebürtiger Salzburger 20 Gegentreffer – das macht im Schnitt 0,91 Gegentore pro Partie. Sein Gegenüber Stankovic verpasste in dieser Spielzeit nur das Duell gegen Tirol (5:0) und holte in seinen 23 Auftritten den Ball 25 Mal aus dem eigenen Netz – das entspricht einen Schnitt von 1,08 Gegentoren pro Spiel.

Weiters behielt Schlager bei fast der Hälfte seiner Einsätze eine “Weiße Weste” und blieb zehn Mal ohne Gegentor, RBS-Keeper Stankovic kann dagegen nur sechs Zu-Null-Spiele vorweisen. In der Kategorie der abgewehrten Schüsse verbuchen beide Torhüter einen ähnlichen Wert, auch hier hat Schlager mit 71% abgewehrten Schüssen die Nase gegenüber Stankovic (68%) leicht vorn.

Bei den Torwartparaden konnte sich hingegen Stankovic mit bislang 29 Paraden mehr als doppelt so häufig auszeichnen wie LASK-Schlussmann Schlager (14.). Ein letzter Blick auf die Ballaktionen zeigt, dass Schlager von seinen Mitspielern deutlich häufiger ins Spiel eingebunden wird als Stankovic bei den Mozartstädtern. In 22 Spielen kommt Schlager auf 928 Ballaktionen und eine Passquote von 75,8%. Stankovic verbuchte trotz 90 Minuten mehr Spielzeit “nur” 785 Ballaktionen bei einer Passgenauigkeit von 76,5%.