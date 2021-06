via

Dor Hugi hat einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Der 25-jährige Stürmer, der in der abgelaufenen Saison acht Bundesliga-Tore für den SKN St. Pölten erzielte, wechselt am 1. Juli zu Wisla Krakau nach Polen. Der Israeli unterzeichnet in Krakau einen Vertrag bis 2024.

