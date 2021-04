Torjägerduell & Kopfball-Spezialisten: Die Fakten zur 27. Runde der Meistergruppe

via

In der Bundesliga geht es in der englischen Woche Schlag auf Schlag. In der 27. Runde ist die WSG Tirol bei Rapid Wien zu Gast während der Tabellenführer aus Salzburg beim WAC ran muss. Um 17 Uhr empfängt Sturm Graz den LASK zum Spitzenspiel der Runde.

Wir präsentieren Euch die wichtigsten Fakten zur 27. Runde der Meistergruppe.

Rapid Wien – WSG Tirol

Rapid Wien ist seit drei Spielen sieglos und gewann nur eins der ersten vier Spiele der Meistergruppe. Das ist der schwächste Rapid-Start nach der Punkteteilung seit der Ligareform.

und gewann nur eins der ersten vier Spiele der Meistergruppe. Das ist der schwächste Rapid-Start nach der Punkteteilung seit der Ligareform. Die Wiener blieben in ihren letzten beiden Heimspiele ohne Torerfolg . Drei Heimspiele ohne Treffer gab es für Rapid zuletzt im August/September 2001, mehr als drei torlose Heimpartien in Serie gab es für den Rekordmeister noch nie.

. Drei Heimspiele ohne Treffer gab es für Rapid zuletzt im August/September 2001, mehr als drei torlose Heimpartien in Serie gab es für den Rekordmeister noch nie. Taxiarchis Fountas erzielte in der Meistergruppe drei Tore, nur WSG-Stürmer Nikolai Baden Frederiksen traf seit der Punkteteilung öfter. Fountas erzielte im Februar 2020 auch das letzte Rapid-Heimtor gegen die WSG.

Die WSG Tirol gewann ihr letztes Gastspiel bei Rapid im Dezember 2020 mit 3:0 . So hoch verlor Rapid 2020/21 sonst nur am 11. April gegen Salzburg.

. So hoch verlor Rapid 2020/21 sonst nur am 11. April gegen Salzburg. Die Tiroler gewannen zehn der ersten 26 Spiele , das sind schon vier mehr als in der gesamten Vorsaison. Zudem erzielte die WSG dabei 44 Tore und damit bereits zehn mehr als in der vergangenen Saison.

, das sind schon vier mehr als in der gesamten Vorsaison. Zudem erzielte die WSG dabei 44 Tore und damit bereits zehn mehr als in der vergangenen Saison. Nikolai Baden Frederiksen schnürte beim 3:2 über Salzburg einen Doppelpack. Der Däne hält nun bei 14 Saisontreffern – Rekord für einen WSG-Spieler.

Wolfsberger AC – Red Bull Salzburg

Nach dem 1:8-Debakel gegen Rapid gewann der WAC zuletzt zwei Spiele in Serie zu Null . Die Kärtner gewannen damit wie in der Vorsaison zwölf ihrer ersten 26 Spiele.

. Die Kärtner gewannen damit wie in der Vorsaison zwölf ihrer ersten 26 Spiele. Die Wolfsberger erzielten bereits zwölf Saisontore per Kopf – Bestwert in der Liga! Schon in der Vorsaison war der WAC mit 16 Kopfballtoren die Nummer 1 der Liga.

– Bestwert in der Liga! Schon in der Vorsaison war der WAC mit 16 Kopfballtoren die Nummer 1 der Liga. Dejan Joveljic trat am 20. Dezember 2020 beim 3:2 gegen Salzburg als Torvorbereiter und Torschütze in Erscheinung. Dies war im WAC-Dress zuvor nur Roland Putsche beim 2:2 am 30. November 2014 geglückt.

Red Bull Salzburg verlor nur zwei seiner letzten 23 Spiele gegen den WAC (13 Siege, acht Remis) – darunter allerdings das bislang letzte Spiel in dieser Saison mit 2:3.

Der Serienmeister ging in der letzten Runde durch einen Treffer nach einem Eckball zwischenzeitlich mit 1:0 in Führung. Salzburg erzielte damit in dieser Saison bereits 17 Tore nach Standards – Liga-Bestwert!

Brendon Aaronson sorgte im Spiel bei der WSG für das 16. Salzburger Jokertor in der laufenden Spielzeit. Noch nie konnte eine Mannschaft in der Geschichte der Bundesliga so viele Jokertore in einer Saison erzielen.

Sturm Graz – LASK

Sturm Graz verlor seine letzten drei Liga-Heimspiele gegen den LASK ohne zu treffen . Damit wurde der negative Vereinsrekord eingestellt.

. Damit wurde der negative Vereinsrekord eingestellt. Die Steirer verloren sechs ihrer 15 Spiele im Jahr 2021 – im gesamten Herbst war es nur eine Niederlage aus elf Spielen gewesen.

im Jahr 2021 – im gesamten Herbst war es nur eine Niederlage aus elf Spielen gewesen. Sturm spielt aber eine ganz starke Heimsaison und gewann neun der ersten 13 Heimspiele. In diesem Jahrtausend waren es für die “Blackies” nach 26 Spielen nie mehr.

Der LASK gewann gegen Sturm vier Bundesligaspiele in Folge zu null. Fünf Zu-Null-Siege in Folge gelangen dem LASK nur gegen Austria Klagenfurt (von 1985 bis 1986) und Salzburg (von 1976 bis 1979).

Fünf Zu-Null-Siege in Folge gelangen dem LASK nur gegen Austria Klagenfurt (von 1985 bis 1986) und Salzburg (von 1976 bis 1979). Aber: Der LASK verlor erstmals seine ersten beiden Auswärtsspiele der Gruppenphase und ist als einziges Team in der Meistergruppe auswärts noch torlos.

und ist als einziges Team in der Meistergruppe auswärts noch torlos. Johannes Eggestein war in dieser Saison an allen vier LASK-Treffern gegen Sturm direkt beteiligt (zwei Tore, zwei Assists). Seit dem Aufstieg steht der LASK-Saisonhöchstwert gegen ein Team bei fünf Torbeteiligungen (17/18 Michorl gegen die Admira & 18/19 Joao Victor gegen die Austria).

